Bakü\'de Petrol Tankında Yangın Kontrol Altına Alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir petrol tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Hatayi ilçesinde bulunan bir petrol tankında yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangının kısa sürede söndürüldüğü ve geniş bir alana yayılmasının önlendiği belirtildi. Bölgeye aynı zamanda polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bakanlık, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını kaydetti.