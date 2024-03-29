Balık avlamak isterken kendi ağına takılıp suya kapıldı... Korku dolu anlar kamerada
Suya düşen şahsı arkadaşları kurtardı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde balık avlamak isterken kullandığı serpme ağı boynuna dolanan şahsın suya düştükten sonra arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Kocaköy ilçesindeki Ambar Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla balık tutmak isteyen Askeri Kaya (30), çaya attığı serpme ağına takıldı. Ağ Kaya'nın boynuna dolanmasıyla dengesini kaybedip suya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren Kaya'yı arkadaşları çaydan çıkarıp kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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