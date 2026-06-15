Kandıra'da balıkçı kayalıklardan düştü, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kandıra'da balıkçı kayalıklardan düştü, hayatını kaybetti

15.06.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda balık avlarken dengesini kaybedip denize düşen 68 yaşındaki Mustafa Savran, kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutarken kayalıklardan denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Mustafa Savran, balık tutmak amacıyla Kandıra'daki Kefken Babalı Sahili'ne geldi. Kayalıkların üzerine çıkarak balık avlamaya çalışan Savran, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan 3 çocuk babası Savran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mustafa Savran'ın cenazesinin, Karasu ilçesinde bulunan Denizköy Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kandıra, Kocaeli, Olaylar, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kandıra'da balıkçı kayalıklardan düştü, hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:42
Tehlike çanları çalıyor Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası’ndan elenebilir
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 10:09:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kandıra'da balıkçı kayalıklardan düştü, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.