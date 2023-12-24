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Balık tutma sevdası kötü bitti: Baraja düşen genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Balık tutma sevdası kötü bitti: Baraja düşen genci arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta balık tutmak için baraja giden ve dengesini kaybederek gölete düşen genci arama çalışmaları başlatıldı. Ancak havanın kararması ve görüş açısının düşmesi nedeniyle çalışmalar yarına ertelendi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, suya düşen genci bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam edecek.

Balık tutma sevdası kötü bitti: Baraja düşen genci arama çalışmaları sürüyor
24.12.2023 - 20:22,  Güncelleme: 20:24
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Balık tutma sevdası kötü bitti: Baraja düşen genci arama çalışmaları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta balık tutmak için baraja giden ve dengesini kaybederek gölete düşen genci arama çalışmaları başlatılırken, havanın kararması ve görüş açısının düşmesi ile birlikte çalışmalar yarına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı mevkiinde bulunan Kılavuzlu Barajı kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak isteyen ve tekne ile baraja açılan 3 gençten biri dengesini kaybederek gölete düştü. Baraj göletine düşen ve henüz kimliği belirlenemeyen 14-15 yaşlarındaki genç, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri suya düşen genci bulabilmek için çalışma başlattı.

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları gece olduğundan ve görüş mesafesinin kısalmasından dolayı yarına ertelendi.

İtfaiye Grup Amiri Adnan Yardımcı, yapılan çalışma ile ilgili, "Balık tutmaya gelen gençlerden bir tanesinin suya düştüğü söylendi. Bu ihbar üzerine olay yerine intikal ettiğimizde köprünün altından geçtiği ihbarını aldık. Orada da yüzeysel arama yaptık, suda da yoğun yosun var. Tehlike araz edeceği için aramayı bıraktık. Yarın sabah detaylı şekilde su altında arama yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, İtfaiye, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balık tutma sevdası kötü bitti: Baraja düşen genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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