Balıkesir Burhaniye\'de zeytin deposundaki yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu

Balıkesir'de zeytin işleme ve depolama amacıyla kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin işleme ve depolama amacıyla kullanılan iş yerinde çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Saat 02.47'de gelen ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 3 araç ve 9 personelden oluşan itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tek katlı müstakil binanın yoğun alev ve duman altında yandığını belirledi. Tesiste çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.