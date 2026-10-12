Balıkesir Burhaniye'de zeytin deposundaki yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Burhaniye'de zeytin deposundaki yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Burhaniye\'de zeytin deposundaki yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Burhaniye'de zeytin işleme ve depolama için kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu; olaya 3 araç ve 9 personelle müdahale edildi.

Balıkesir'de zeytin işleme ve depolama amacıyla kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin işleme ve depolama amacıyla kullanılan iş yerinde çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Saat 02.47'de gelen ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 3 araç ve 9 personelden oluşan itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tek katlı müstakil binanın yoğun alev ve duman altında yandığını belirledi. Tesiste çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaİtfaiyeOlaylarZeytinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
İzleyenleri ikiye bölen görüntü İzleyenleri ikiye bölen görüntü
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Galatasaray’da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu Ayrılık kararını açıkladı Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:29
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:10:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Burhaniye'de zeytin deposundaki yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei