Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Tüm imknlarımızla sahadayız"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, art arda gelen orman yangın ihbarlarının ardından tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Hızlı müdahalelerle yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı, kritik bölgelerde çalışmalar ve tahliyeler aralıksız sürüyor" dedi.

Balıkesir'de gün içinde birçok farklı noktada çıkan yangın ihbarlarını alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, tüm noktalarda hızlı ve koordineli müdahalelerini sürdürüyor. Çalışmaları sahada yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Altınoluk, Şahinderesi ve Gömeç Kumgedik Mahallesi'nde devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Yangınla mücadelede Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve devletin tüm kurumlarıyla iş birliği halinde tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Başkan Akın, "Bugün ilimiz genelinde birçok noktadan yangın ihbarı alınmış, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahaleleri sayesinde bu yangınların büyük bölümü kontrol altına alınmış veya söndürülmüştür. Ancak Edremit Altınoluk Şahinderesi ve Gömeç Kumgedik Mahallesi'nde devam eden yangınlar nedeniyle mücadelemiz aralıksız sürmektedir.Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ ekiplerimiz sahada 32 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 dozer, 2 hizmet aracı ve 2 adet 35 tonluk su ikmal tırı ile görev yapıyoruz. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli İtfaiye ekipleri destek vermek amacıyla intikal halindedir." ifadelerini kullandı.

Tedbir amaçlı tahliyeler başlatıldı

Devam eden yangınlara yönelik son durumu paylaşan Akın, "Yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle tedbir amaçlı Ayvalık Tıfıllar Mahallesi'nin tahliyesi başlatılmıştır. Ayrıca Altınoluk Şahinderesi bölgesine de tedbir amaçlı 3 adet otobüs tarafımızca sevk edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ, ilçe belediyelerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, UMKE, Kızılay ve tüm ilgili kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkate almalarını ve riskli bölgelere yaklaşmamalarını önemle rica ediyorum" sözleriyle vatandaşları riskli bölgelere yaklaşmamaları noktasında uyardı.