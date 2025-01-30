Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne Atık Su Deşarjı Nedeniyle Ceza - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne Atık Su Deşarjı Nedeniyle Ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne deniz kirliliği nedeniyle 668 bin 667 lira ceza keserek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

30.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:36
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- Denize atık su desarj eden Balıkesir Büyükşehir'e ceza

BALIKESİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkisinde inceleme yaptı. Bir dere vasıtası ile denize atık su deşarjı yapıldığı belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor. Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu'na göre yeni cezalar uygulanabilir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne Atık Su Deşarjı Nedeniyle Ceza - Son Dakika

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