Balıkesir\'de 100\'ü aşan kan bağışına ulaşan okullara plaket verildi

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulumda KANpanya Var" projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kan bağışı kampanyasına katkı sunan okulların ödüllendirildiği anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Programa; Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, Balıkesir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hasan Fatih Solak, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Program Birim Yöneticisi Özgür Dündar Gürel, Bigadiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Özulus, okul yöneticileri ve Balıkesir Kızılay Kan Merkezi çalışanları katıldı.

Programda konuşan Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, düzenli ve gönüllü kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekerek, eğitim camiasının bu anlamlı çalışmaya gösterdiği duyarlılığın kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Çakır, "Okulumda KANpanya Var" projesinin öğrencilerde erken yaşta gönüllülük ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, kampanyaya destek veren tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Balıkesir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hasan Fatih Solak da kampanyaya katılan okulların ve gönüllü bağışçıların gösterdiği duyarlılığın kan stoklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Solak, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticilerinin katkılarıyla büyüyen bu hareketinin, kan bağışının hayat kurtaran bir gönüllülük olduğunu toplumun daha geniş kesimlerine anlatması açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, bir damla kanın bir insanın hayatına umut olabileceğine dikkat çekerek, okullarımızın kampanyaya gösterdiği duyarlılık ve gönüllü katılımın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kampanya kapsamında 100'ün üzerinde kan bağışına ulaşan okullarımıza plaketleri takdim edilirken, kampanyaya katılarak destek veren tüm okullara da teşekkür belgeleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü; bu anlamlı çalışmaya katkı sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve gönüllü bağışçılarına teşekkür ederek, iyiliğin ve dayanışmanın daha fazla insana ulaşması temennisinde bulundu.