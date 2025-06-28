Balıkesir\'de 11 Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'de dün orman alanları ve tarım arazileri, havanın yüksek sıcaklığı, kuvvetli rüzgar ve vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle yandı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bir günde Balıkesir'de 11 arazi ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale etti.

Balıkesir, dün orman ve arazi yangınlarıyla mücadele etti. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü dün 11 yangına havadan ve karadan söndürme çalışması yapıldığını açıkladı. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Bugün, ilimizin Bigadiç- Esenli, Susurluk-Babaköy, Altıeylül- Pamukçu, Altıeylül-Tayyipler, Altıeylül-Selimiye, Gönen-Gökçesu, Sındırgı-Camicedit, Susurluk- Ömerköy, Susurluk-Yenimahalle, Havran-Eseler Mahallesi ve en son olarak da Havran-Taşarası Mahallesi'nde olmak üzere 11 farklı noktada çıkan arazi ve orman yangınları, ekiplerimizin yerden ve havadan etkin destekleri ile yerden ve havadan erken müdahaleleri ve etkin mücadeleleri neticesinde büyümeden kontrol altına alınmıştır. Yangınlarla mücadele eden, #Ateşsavaşçılarımıza ve Orman Kahramanlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz." - BALIKESİR