Balıkesir\'de 13 Afgan Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olan 13 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 organizatör şahıs ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, il sınırları içerisindeki kıyı şeridini kullanarak göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan şahıslar tespit edildi. Operasyonda 13 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatörler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. - BALIKESİR