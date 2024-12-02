Balıkesir\'de 23 Olay Aydınlatıldı

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Balıkesir'de jandarma kriminal, kasım ayında yaşanan 23 faili meçhul olayı aydınlığa kavuşturdu. Aydınlığa kavuşan olaylar neticesinde 29 şüpheli şahıs tespit edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü, Kasım ayı boyunca meydana gelen ve olay yeri inceleme timlerince müdahale edilen; 2 kasten öldürme, bir terör (FETÖ), 8 hırsızlık, 4 adet ateşli silahla yaralama, 2 mala zarar verme, 4 genel güvenliği tehlikeye sokmak, 2 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olmak üzere toplam 23 olayda olay yerinden elde edilen delillerle olayın faili 29 şüpheli şahıs tespit edilerek olaylar aydınlatıldı. - BALIKESİR