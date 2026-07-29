Balıkesir\'de 7 Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de dün 7 farklı alanda yangın çıktı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri il genelinde çıkan yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

Balıkesir'de kısa zaman aralıkları içerisinde, çıkan 7 farklı noktadaki orman dışı alan yangınlarından 6'sı Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekipleri tarafından erken ve etkin destekleri ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'de ormanlık alana sirayet eden 1 yangın da Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekiplerinin etkin mücadeleleri neticesinde kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü dün Altıeylül ilçesi ve Ortamandıra kırsalı, Karesi ilçesi Ortaca kırsal, Ayvalık ilçesi Altınova mahallesi,

Edremit ve Gömeç ilçeleri, Erdek ilçesi Ocaklar mahallesi ve Marmara ilçesine bağlı Gündoğdu mahallelerinde çıkan orman dışı otluk yangınlarına müdahale ederek, söndürüldüğünü açıkladı.