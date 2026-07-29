Balıkesir'de 7 Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de 7 Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir\'de 7 Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 7 yangın hızlıca kontrol altına alındı, vatandaşlar dikkatli olmaları için uyarıldı.

Balıkesir'de dün 7 farklı alanda yangın çıktı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri il genelinde çıkan yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

Balıkesir'de kısa zaman aralıkları içerisinde, çıkan 7 farklı noktadaki orman dışı alan yangınlarından 6'sı Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekipleri tarafından erken ve etkin destekleri ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'de ormanlık alana sirayet eden 1 yangın da Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekiplerinin etkin mücadeleleri neticesinde kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü dün Altıeylül ilçesi ve Ortamandıra kırsalı, Karesi ilçesi Ortaca kırsal, Ayvalık ilçesi Altınova mahallesi,

Edremit ve Gömeç ilçeleri, Erdek ilçesi Ocaklar mahallesi ve Marmara ilçesine bağlı Gündoğdu mahallelerinde çıkan orman dışı otluk yangınlarına müdahale ederek, söndürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 7 Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:20:11. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 7 Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.