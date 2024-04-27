Balıkesir'de Jandarma Trafik Ekipleri Agresif Sürüşe ve Hız Sınırlarını Aşan Sürücülere Denetim Yaptı - Son Dakika
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Balıkesir'de Jandarma Trafik Ekipleri Agresif Sürüşe ve Hız Sınırlarını Aşan Sürücülere Denetim Yaptı

Balıkesir\'de Jandarma Trafik Ekipleri Agresif Sürüşe ve Hız Sınırlarını Aşan Sürücülere Denetim Yaptı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, yakın takip, drift, hatalı sollama gibi agresif davranışlarda bulunan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 934 araç kontrol edildi ve 248 araç radarlı hız denetimine tabi tutuldu.

27.04.2024 15:58
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Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri, trafikte agresif sürüş ve hız sınırlarını aşan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde bulunan yollarda yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, öndeki aracı hatalı sollama gibi agresif davranışlarda bulunan sürücülere yönelik olarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 934 araç kontrol edildi. Ayrıca yapılan radarlı hız denetiminde ise 248 araç kontrol edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Jandarma Trafik Ekipleri Agresif Sürüşe ve Hız Sınırlarını Aşan Sürücülere Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Jandarma Trafik Ekipleri Agresif Sürüşe ve Hız Sınırlarını Aşan Sürücülere Denetim Yaptı - Son Dakika
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