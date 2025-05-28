Balıkesir’de Cankurtaranlar Yaz Sezonu İçin Eğitildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yaz sezonu hazırlıkları kapsamında sahillerde görev yapacak olan cankurtaranlar kapsamlı eğitimden geçti. Geçtiğimiz yıl 34 olan kule sayısını bu yıl 48'e çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 65 personel, 17 bot, 3 jet ski ile vatandaşlara hizmet verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı olarak yaz sezonu boyunca can güvenliğini sağlamak için sahillerde görev yapacak cankurtaranlar Gömeç Dalış köyünde sıkı bir eğitimden geçti. Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerde; kondisyon, kurtarma, yüzme, yöneltme, kazazede yakalama gibi teknikler uygulamalı olarak öğretildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özellikle sahil kesimlerinde denizde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi hedefleniyor.

48 plajda görev alacaklar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi eğitimden geçen cankurtaranlar, vatandaşların güvenli bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için gece gündüz görev yapacak. Bayramın yaklaşmasının yanı sıra yaz sezonu yoğunluğuna da hazırlanan cankurtaranlar sayesinde vatandaşlar ve turistler sahil kesimlerinde güvenle denize girebilecek. Eğitimlerden geçen cankurtaranlar, hem Ege hem de Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir'de kıyı şeridinin güvenliğini sağlamak için canla başla çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 7 olan bot sayısını 17'ye yükselten Büyükşehir Belediyesi, kule sayısını da mavi bayrak sayısıyla bir tutarak 48'e çıkardı.

Balıkesir'in mavi bayraklı plajları onlara emanet

Türkiye'nin en çok mavi bayraklı plajına sahip dördüncü ili olan Balıkesir'in eşsiz plajlarını tercih eden yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla denize girebilmenin tadını çıkartacak. Özveriyle çalışan cankurtaran hem denizde hem de sahilde vatandaşların can güvenliğini sağlayacak. - BALIKESİR