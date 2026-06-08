Büyükşehir, BAYES Projesi'ne tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
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Büyükşehir, BAYES Projesi'ne tüm hızıyla devam ediyor

Büyükşehir, BAYES Projesi\'ne tüm hızıyla devam ediyor
08.06.2026 09:39  Güncelleme: 09:40
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depreme dirençli kent hedefiyle yürüttüğü Balıkesir Yapı Envanter Sistemi Projesi’nin (BAYES) 2. etabına Dursunbey’den başladı. 11 ilçede 90 bin bina taranacak, kentsel dönüşüm bölgeleri belirlenecek.

Depreme dirençli bir Balıkesir hedefiyle çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Balıkesir Yapı Envanter Sistemi Projesi"nin (BAYES) 1.Etabını tamamlamasının ardından 11 ilçeyi kapsayan 2.Etap çalışmalarına Dursunbey'den başladı. Proje tamamlandığında her bir ilçe için kentsel dönüşüm ölçekli bölgeler belirlenmiş olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, kenti bilimin ve aklın ışığında depreme dirençli bir hale getirebilmek amacıyla 2024 yılının Kasım ayında faaliyete aldığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; yerel zemin analizleri, yapı envanteri çalışmaları ve stratejik kentsel dönüşüm politikalarının birlikte yürütülerek Balıkesir'in daha güvenli ve dirençli bir kent haline gelmesine katkı sağlayan ve kısa zamanda her bir ilçenin zemin ile yapı anlamında en riskli bölgelerinin hızlıca belirlendiği "Balıkesir Yapı Envanter Sistemi Projesi" (BAYES) belirlenen program dahilinde ilerliyor.

İlk etapta 150 bin riskli bina tarandı

1.Etap olarak belirlenen; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Edremit ve Burhaniye'de yaklaşık 150 bin bina için tamamlanan BAYES Projesi'nin 2. Etabı Dursunbey, Kepsut, Sındırgı, Bigadiç Savaştepe, Susurluk, İvrindi, Balya, Havran, Gömeç, Ayvalık ilçelerinde devam edecek.

Uzman ekip yapı envanterlerini çıkaracak

İlçe merkezlerinde yaklaşık 90 bin binayı kapsayan mevcut yapı stoku 360 panaromik görüntü alabilen lidarlı araçlarla taranacak, elde edilecek görüntüler alanında uzman inşaat mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından değerlendirilerek yapı envanteri çıkarılacak. Bu doğrultuda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, 2.Etap çalışmalarını Dursunbey ilçesinden başlattı. Proje tamamlandığında her bir ilçe için kentsel dönüşüm ölçekli bölgeler belirlenmiş olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Balıkesir, Dursunbey, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir, BAYES Projesi'ne tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

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