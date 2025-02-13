Balıkesir\'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Şoför Şarampole Uçtu

Balıkesir Kütahya karayolunun Dursunbey civarlarında sabaha karşı meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak, şarampole uçtu. Kazada 2 şahıs yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dursunbey - Kütahya çevre yolu Sülmen mevkisin de meydana gelen tek taraflı otomobil kazasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför S.K. yönetimindeki 48 NU 513 plakalı otomobil yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak, şarampole uçtu. İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri şarampole uçan otomobilden şoför E.K. ve yolcu E. A.' yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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