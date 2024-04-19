Balıkesir\'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan bir şüpheli Balıkesir'in Kepsut ilçesinde geçtiğimiz gün yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR
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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon başlattı. Dilendirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Aranan şahıs, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayanların attığı peçetelerden 8 gram esrar çıktı. Amansız kovalamacanın ardından, motosikletli 2 genç yakalandı. Bora K. ve Serdar Y.'nin kaçmış olduğu alanın yapılan incelemesinde, 2 ayrı peçeteye sarılı halde tahmini toplam ağırlığı 3-5 gram olan Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.
Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Şahsın, patlayıcı bir kemer ve el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı ve binada barikat kurduğu belirtildi. Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan konsolosluk binası ve çevresi güvenlik önlemi olarak kapatıldı, halk tahliye edildi. Şehrin Metro Hattı 6 da kesintiye uğratıldı.
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