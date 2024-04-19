Balıkesir'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Şüpheli Yakalandı

Balıkesir\'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli, Kepsut ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

19.04.2024 15:01
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Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan bir şüpheli Balıkesir'in Kepsut ilçesinde geçtiğimiz gün yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kepsut, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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