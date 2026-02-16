Deniz kabardı yollar göle döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fırtınanın etkisiyle deniz kabardı, yollar sular altında kaldı. Sahil bölgesinde yazlıkların sulara gömülmesiyle Venedik'i andıran görüntüler ortaya çıktı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Ören ve Öğretmenler Mahallesi'nde taşan deniz, plajı aşarak cadde ve sokakları göle çevirdi. Sahil bölgesinde kabaran denizle birlikte yollar göle dönerken, yazlıkların sulara gömülmesiyle Venedik'i andıran görüntüler ortaya çıktı. Burhaniye Belediyesi ekipleri taşmayı önlemek için makinelerle kumdan setler oluştururken, görevliler suların tahliyesi için kapanan menfezleri açtı. Cadde ve sokakları göle çeviren sular sürücülere zor anlar yaşattı. Doğal dengenin bozulduğunu kaydeden Marangoz Hamdi Mengi, "Buraları bizim çocukluğumuzda kumdu. Burayı trafiğe açarak yürüyüş yolu yaparak çok güzel şeyler yaptıklarını zannederler. Bir gün hepsi denizin içinde kalacak. Deniz, doğa kendini yeniliyor. Her gün afet her gün yağmur. İlk yağmurda yollar kapanıyor. Bu denizin yükselmesinden meydana geliyor. Burada iki sıra evlerin altında su vardır. Denizin yükselmesiyle su basıyor evleri. Bunları motor koyup boşaltmaya çalışıyorlar. Buralar çok güzel ama bunlar bir gün gelecek hepsi denizin içinde kalacak" dedi. - BALIKESİR