Balıkesir'de itfaiye hafta sonu 192 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Balıkesir'de itfaiye hafta sonu 192 olaya müdahale etti

Balıkesir\'de itfaiye hafta sonu 192 olaya müdahale etti
29.06.2026 11:34  Güncelleme: 11:36
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Balıkesir İtfaiyesi, 27-28 Haziran'da 125 yangın ve 67 kurtarma olmak üzere 192 olaya müdahale etti. Yangınların çoğu insan kaynaklı ihmalden çıktı.

Balıkesir'de İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler Cumartesi ve Pazar günü il genelinde 125'i yangın, 67'si de kurtarma ve acil durum olayı olmak üzere toplam 192 olaya müdahale etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde il genelinde meydana gelen 192 olaya başarıyla müdahale etti.

Hafta sonu boyunca itfaiye ekipleri; 125 yangın ve 67 kurtarma ve acil durum olayına müdahale edildi. İl ve İlçe genelinde Edremit'te 32 olay, Ayvalık'ta 23 olay, Altıeylül' de 18 olay, Karesi' de 15 olay, Bandırma'da 13 olay ve Burhaniye'de meydana gelirken, hafta sonu boyunca meydana gelen yangınların büyük bölümünü arazi, ot ve çöp yangınları oluşturdu. İtfaiyeden yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangınların çıkışında insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizlik önemli rol oynadı. Özellikle hasat sırasında kullanılan iş makinelerinden kaynaklanan kıvılcımlar, kontrolsüz bahçe temizliği ve dikkatsiz davranışlar, yangın riskini artırdığı açıklandı.

İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün ve bugün için yapılan uyarılara dikkat çekerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Nem oranının oldukça düşük olacağı ve Rüzgarın yer yer 70-80 km/saat hıza ulaşacağı belirtilmiştir. Bu şartlarda yapılacak en küçük ihmal bile, yangının saniyeler içerisinde büyüyerek geniş alanlara yayılmasına neden olabilmektedir. Buna rağmen Balıkesir İtfaiyesi ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlarımızın koordineli çalışmaları sayesinde yangınların büyük bölümü kısa sürede kontrol altına alınmış, daha büyük can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımızdan özellikle hasat döneminde ve açık alanlarda çok daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını önemle rica ediyoruz. Bir anlık ihmal, binlerce dönüm doğanın ve yılların emeğinin yok olmasına neden olabilir. Yangınları birlikte önleyebiliriz" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de itfaiye hafta sonu 192 olaya müdahale etti - Son Dakika

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