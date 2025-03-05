Balıkesir'de Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Balıkesir'de Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

Balıkesir\'de Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında 7 büyükbaş hayvan kurtarılırken, bir inek dumandan baygınlık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.03.2025 13:25  Güncelleme: 13:27
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan bir hayvan çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. H. K.'ya ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 7 büyükbaş hayvan ve buzağılar kurtarılırken, bir inek yanan ahırın içinde aşırı dumandan baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri bayılan hayvanın üzerine su dökerek ayıltmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, yangının ahırın içinde bulunan sobadan kaynaklandığı belirlenirken, H. K.'nın ahırda ikamet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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