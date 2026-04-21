Edremit\'te korkutan çöp ev yangını

21.04.2026 14:13  Güncelleme: 14:16
Edremit ilçesinde çöp ve hurda malzemelerle dolu bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöp ve hurda malzemeleriyle dolu evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman ve yanıcı maddelerden çıkan gaz nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanırken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi, Ömer Seyfettin Caddesi üzerindeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde hurda kağıt, plastik ve çöp biriktirildiği öğrenilen evden yükselen alevler, kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen ekipler, evin içinin tamamen hurda ve yanıcı malzeme dolu olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. İçerideki atıkların yanmasıyla ortaya çıkan yoğun zehirli gaz, itfaiye personeline zor anlar yaşattı.

İtfaiye ekipleri, yayılan gazın etkisini kırmak ve alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önlemek amacıyla suyun yanı sıra yoğun köpük kullandı. Maske ve oksijen tüpleriyle binaya girmeye çalışan ekipler, bir yandan soğutma çalışması yaparken diğer yandan içerideki hurda yığınlarını tahliye etmeye çalıştı.

Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangınla ilgili emniyet güçleri tahkikat başlatırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, İtfaiye, Çevre, Son Dakika

