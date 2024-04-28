Balıkesir'de Kemik Parçalarının Bulunduğu Bölgede Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Kemik Parçalarının Bulunduğu Bölgede Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir\'de Kemik Parçalarının Bulunduğu Bölgede Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bulunan kemik parçalarının DNA testi sonucunda Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg ile eşleşmesi üzerine, ormanlık alandaki arama çalışmaları hala devam ediyor. Ekipler, yeni bulgular aramak için 5. gününde de çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede çobanlık yapan bir kişi ise yabani hayvan popülasyonuna dikkat çekerek, hayvanların zarar verebileceğini belirtti.

28.04.2024 15:33
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde dere yatağında bulunan kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg ile eşleşmesinin ertesi gününde de ormanlık alandaki detayla arama çalışmaları devam ediyor.

Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular arayan ekipler, ilk kemik parçalarının bulunmasının üzerinden bu yana geçen 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Gönen'in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında kalan dere yatağına yoğunlaşan 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arıyor.

Bölgede çobanlık yapan Özcan Çakar yabani hayvan popülasyonuna işaret etti

Kemik parçalarının bulunduğu köyde çobanlık yapan Özcan Çakar (70), İHA muhabirine bölgede farklı türden ve çok sayıda yabani hayvan olduğunu söyledi. Özcan Çakar, "Korhan bey köpeği ile beraber köyün etrafında gezerdi ve uzağa gitmezdi. Çok temiz ve iyi bir adamdı ama aniden kayboldu. Sonrasında aramalar yapıldı. Bir türlü bulamadık. Bölgede kurt, ayı, çakal, domuz, tiki gibi yabani hayvanlar bulunur. Biz hayvanlarımızın başından ayrıldığımızda hemen zarar verirler. Ben hayvanlarımın yanından ayrılmış olsam 10 dakika içinde hemen ziyan ederler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kemik Parçalarının Bulunduğu Bölgede Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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