Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir arazide yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Karesi'ye bağlı İbirler kırsal mahallesi yakınlarında bir arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına orman ve itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de Kırsalda Yangın - Son Dakika
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