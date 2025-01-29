Balıkesir'de Kuyuya Düşen Büyükbaş Hayvan Vinçle Kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kuyuya Düşen Büyükbaş Hayvan Vinçle Kurtarıldı

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte otlayan büyükbaş hayvan, düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Hayvan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

29.01.2025 21:54  Güncelleme: 21:59
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Balıkesir'de kuyuya düşen büyükbaş hayvan vinçle kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir büyükbaş hayvan, düştüğü kuyudan itfaiye ekiplerinin yardımıyla vinç kullanılarak çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Yaya Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Otlamakta olan hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, kuyudaki hayvanı kurtarmak için vinç kurarak titiz bir çalışma yürüttü. Büyükbaş hayvan, başarılı bir operasyonla kuyudan çıkarıldı. Hayvan sahibi, yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kuyuya Düşen Büyükbaş Hayvan Vinçle Kurtarıldı - Son Dakika

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