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Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince Gönen ilçesinde yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı ve 2 kilo 78 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir\'de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı
20.12.2023 - 11:04,
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince saha bilgisi üzerine Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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