10:36 •
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi•
09:48 •
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı•
08:58 • •
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince saha bilgisi üzerine Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika