Balıkesir\'de ot ve çöp yangını mahalleyi tehdit etti

Balıkesir'de meydana gelen ot ve çöp yangını Kuvayı Milliye Mahallesine sıçramadan söndürüldü.

Olay, Karesi ilçesine bağlı Kuvayı Milliye Mahallesinde meydana geldi. Çakmak Caddesinde bulunan bir sitenin yan tarafında bulunan otluk ve çöp atıklarının bulunduğu alanda nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına 4 araç ve 9 personel ile müdahale etti. Kısa sürede rüzgarında etkisi ile hızla yayılan ot ve çöp yangını yakınlarda bulunan binaları tehdit etmesi üzerine ekipler yoğun çabası sonrası binaları tehdit eden ot yangını söndürüldü. Site sakinleri yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR