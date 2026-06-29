Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ot yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
Olay Bugün merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesinde meydana geldi. Ot yangını ihbarı üzerine itfaiye ekipleri 2 araç ve 5 personel ile ot yangınına müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine vardığında; yol kenarında bulunan arazinin yoğun dumanlı ve alevli bir şekilde yandığı görüldü.
Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası yangın ağaçlık alana ulaşmadan söndürüldü. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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