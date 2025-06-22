Balıkesir\'de Otomobil Şarampole Uçtu

Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil şarampole uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Edremit-Balıkesir karayolunun Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edremit yönünden Balıkesir istikametine giden 16 AD 329 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezini araması sonrası itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri kazaya müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan A.C.Ö. ve D.Ö.'yü 112 sağlık ekiplerine yaralı olarak teslim etti. A.C.Ö. ve D.Ö. hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR