Balıkesir'de Otomobil-Tır Çarpışması: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobil-Tır Çarpışması: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'de Otomobil-Tır Çarpışması: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

27.04.2024 19:04
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza K. idaresindeki 10 FC 597 plakalı otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki 63 AFA 466 plakalı tırla çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücünün eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Rıza K. ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Rıza K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne ve oğlunun cenazesi, yine aynı hastanenin morguna gönderildi.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza K.'nin Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı, ayrıca cenazelerin de Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Otomobil-Tır Çarpışması: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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