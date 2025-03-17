Balıkesir\'de Park Halindeki Araç Yandı

Balıkesir'de şehirler arası otobüs terminaline yakın alanda park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi girişi şehirlar arası otobüs terminali yanındaki boş arazide park halindeki 10 ANM 266 plakalı araçta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması ile ola yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR