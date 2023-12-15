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Balıkesir'de şok asayiş uygulaması: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de şok asayiş uygulaması: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen şok asayiş uygulamasında, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kısa dipçik, tam otomatik ruhsatsız tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve uyarıcı madde türevleri ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Balıkesir\'de şok asayiş uygulaması: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
15.12.2023 - 11:30,  Güncelleme: 11:31
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği şok asayiş uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Asayiş uygulamasına çok sayıda polis katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği asayiş uygulamasında, metruk binalar, eğlence yerleri, umuma açık ve diğer işyerleri denetlendi. Yapılan denetimlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kısa dipçik, tam otomatik ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu madde ve uyarıcı madde türevleri ele geçirildi. Çok sayıda alkollü araç kullanan sürücüye de adli idari işlem yapıldı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, Balıkesir, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de şok asayiş uygulaması: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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