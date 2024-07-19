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Balıkesir'de sondaj kazası: 3 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sondaj sırasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bigadiç'in Güvemçetmi kırsal mahallesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmasında yaşanan teknik arızaya işçilerin müdahale ettiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 3 işçi yaralanırken, yaralanan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.