Balıkesir'de Süt Kamyonu Kazası: Bir Ölü

Balıkesir'de süt kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç-Balıkesir yolu Karyağdı mevkiinde süt kamyonu ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aracın içinde sıkışan otomobil sürücüsü U.V. hayatını kaybederken, eşi H.V. ve çocukları H.V. ise kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan iki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün cenazesini araçtan çıkarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR