Balıkesir'de Terör Propagandası Yapan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Terör Propagandası Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Balıkesir\'de Terör Propagandası Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

15.08.2024 18:11
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Balıkesir'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs şafak operasyonu ile yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, terör örgütü propagandası yaptığı tespit ettiği 3 şahsa yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü mensupları ile ilişki ve irtibatının deşifre edilmesine yönelik 3 şahsa yönelik saat 06.30 sıralarında şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.A.İ. (20), B.K.S. (16), Ö.H. (29) gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Terör Propagandası Yapan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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