Balıkesir\'de Tır Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı

Balıkesir-Bursa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yan yattı. Kazada sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bursa yolu Susurluk Sultançayır mevkiinde O.B. idaresinde seyir halinde olan 42 BET 449 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanarak araç içerisinde sıkışan O.B., itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR