Büyükşehir ekipleri güvenli ve konforlu ulaşım için sahada

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli ve konforlu şekilde yararlanabilmesi amacıyla il genelinde ticari yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren araçlara yönelik denetimlerini artırdı.

Halkın güvenli ve konforlu bir şekilde şehir içi seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim ve kontroller gerçekleştirildi. İl genelinde ticari yolcu taşımacılığı gerçekleştiren araçların mevzuata uygun şekilde faaliyette bulunmaları ve vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden hızlı, güvenli şekilde yararlanmaları adına kapsamlı incelemelerde bulunuldu.

Denetimler aralıksız sürdürülüyor

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) bünyesinde hizmet veren belediye otobüslerinin klima, bakım ve kontrolleri tamamlanırken, yolcu konforunu artırmaya yönelik çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında denetimlerini artıran Büyükşehir ekiplerince kapasitenin üzerinde yolcu taşıyan, güzergahlarına uymayan, klimaları çalıştırmayan, kurallara uygun olarak faaliyet göstermeyen ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi/Ruhsat almadan faaliyette bulunan araç işleticileri hakkında mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtirken, vatandaşların klima çalıştırmayan araçlarla ilgili talep, şikayet ve önerilerini 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden iletebileceklerini hatırlattı. - BALIKESİR