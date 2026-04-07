Balıkesir\'de traktör devrildi: 1 ölü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kepez Mahallesi'nde 10 ZS 340 plakalı traktör yol kenarına devrilmiş halde bulundu. Tek taraflı gerçekleşen kazada, sürücü Ali Elveren'in bacağının traktör lastiğinin altında kaldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Elveren, kaldırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR