Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bandırma, Edremit ve Ayvalık Narkotik Büro Amirlikleri tarafından 4-5 Ağustos 2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde adliyeye çıkarılan şüpheliler, mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?