 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı, 165 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı, 165 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi Asayiş, Trafik ve Huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 2 bin 606 kişiye kimlik sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 165 litre kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir\'de Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı, 165 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
30.12.2023 - 15:29,
Abone Ol

Balıkesir'de jandarma ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi il genelinde Asayiş, Trafik ve Huzur operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri 2 bin 606 şahsa kimlik sorgusu yaparken çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ayrıca 165 litre kaçak içki yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 75 ekip, 263 personelin katılımı ile icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri kapsamında; 251 işyerinin kontrolü yapıldı. Ekipler 2 bin 606 şahıs sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Trafik ekipleri 702 Araç ve sürücüsünü sorguladı.

Jandarma ekiplerinin uygulaması sonucunda, 1 av tüfeği, 1 içki yapımında kullanılan düzenek ve 165 Litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Gözaltı, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı, 165 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika


16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var

Son Dakika
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa artık başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa krizinin ardından provokasyon içerikli paylaşımda bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 16:51:34. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı, 165 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement