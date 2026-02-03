Sel suları ile ikiye ayrılan Yıldız Köprüsü dron ile görüntülendi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde nehir üzerindeki Yıldız Köprüsü, selde ortadan ikiye ayrıldı. Yıkılan köprü, dron ile görüntülendi.
Susurluk'ta akşam üzeri yağan kuvvetli yağmur sonrası oluşan selde ortadan ikiye ayrılan Yıldız Köprüsü dron ile görüntülendi. Köprünün kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahallelerine giden ana güzergah tamamen trafiğe kapandı. Köprünün kullanıma kapatılması sonrası jandarma ve belediye yetkilileri, alternatif yol çalışmalarına başladı. - BALIKESİR
