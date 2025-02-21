Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Tahliye Edildi

Balıkesir\'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Tahliye Edildi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Otobüs şoförü, yangın sırasında yolcuları başarıyla tahliye etmeyi başardı.

21.02.2025 12:35  Güncelleme: 12:44
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde sabaha karşı otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü yangınına itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti.

Savaştepe Soma arası İstanbul - İzmir Otoyolu üzerinde çıkan 16 ED 2xx plakalı otobüs yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe Grup Amirliği personeli ve 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekiplerce yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Otobüste bulunan 34 yolcuda sağlık ekiplerince yapılan kontrolde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Otobüs yangını ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika

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