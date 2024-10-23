Balıkesir\'de Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Hallaçlar Karadere mevkiinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 arazöz, 5 su tankeri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Ekipler zeytinlik alandaki yangın ekiplerin hızlı çalışması ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. - BALIKESİR