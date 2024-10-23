Balıkesir'de Zeytinlik Alanda Yangına Hızlı Müdahale

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Zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçesi Hallaçlar Karadere mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 arazöz, 5 su tankeri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Ekipler zeytinlik alandaki yangın ekiplerin hızlı çalışması ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.