Balıkesir'deki Deprem Sonrası Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

16.08.2025 14:16  Güncelleme: 14:22
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar vatandaşları tedirgin ediyor. Depremzedeler, evlerine girmekten korkarak sokaklarda ve çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Özellikle 4'ün üzerinde hissedilen artçılar, vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen, birçok vatandaş geceyi sokaklarda, araçlarında veya kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda geçiriyor. İlçede gece boyunca soğuk hava ve artçıların endişesi hakim oluyor.

AFAD ekipleri bölgede hasar tespit ve konteyner yerleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de sokak sokak dolaşarak vatandaşlara sıcak yemek, içme suyu ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor.

Depremzedeler, yaşadıkları korkuyu ve endişeyi dile getiriyor. Depremzede Necati Emre, "Evet, deprem korkusu devam ediyor. İlk deprem Sındırgılıları çok korkuttu, yıkım ve can kayıpları oldu. Artçı depremler sürdüğü için evlere girmekten çekiniyoruz. Bu yüzden çadırlarda, evlerin bahçelerinde kalmaya devam ediyoruz. Artçılar sık sık 4, 4.5, 3, 3.5 büyüklüğünde oluyor, bu da bizleri tedirgin ediyor" dedi.

Bir diğer depremzede Cemal Şensöz ise, "Şu anda hala korkuyoruz. Mesela bugün bile 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Evimiz yakın olduğu için ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla giriyoruz ama hemen tekrar parka geliyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bircan Gökyıldız da, "Artçılar hala devam ediyor. O yüzden evlerimize giremiyoruz. Çadırlarımızı kurduk, tedbir amaçlı bu gece de çadırlarımızda kalacağız. Herkese çok geçmiş olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

