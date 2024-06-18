Balıkesir'deki yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü - Son Dakika
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Balıkesir'deki yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi yangınında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü. Yangın, kısa sürede 100-125 parsel tarım arazisinde etkili oldu ve yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

18.06.2024 21:26
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Balıkesir'deki yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi yangınında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy Mahallesi Deve Arenası yanındaki otluk alanda çıkan yangın kısa sürede, rüzgarında etkisiyle zeytinliklere sıçradı. Yangın, kısa sürede 100-125 parsel tarım arazisinde etkili olurken, yüzlerce zeytin ağaçları ve meyve ağaçlarına zarar erdi. Yangını haber alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile orman arazözleri kısa sürede yangın yerine ulaştı. Yangına yörede görev yapan jandarma ekipleri ile çevre köylerden gelen gönüllülerde müdahale etti. Yangında, zeytin ağaçları, incir ağaçları ve bazı çam ağaçları zarar görürken, 3 saatlik bir çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangına bir helikopterde müdahale etti. Ağaçların zarar gördüğünü anlatan Pelitköy Mahalle Muhtarı Hulusi Gedikoğlu, "Köyümüzde deve arenasının arkasında muhtemelen cam kırığından olabilir. Büyük bir yangın çıktı. Burada çok büyük çalışmalar oldu. Burhaniye Jandarması, Pelitköy Jandarması, Burhaniye Belediyesi, itfaiye, orman ve bütün köy muhtarları hepsinin çok büyük emeği var. Şu anda kontrol altına aldık. Yaklaşık 100-125 parsel arazi yandı ve zeytin ağaçları zarar gördü. Ama, şu anda her şey iyi. Her şey kontrol altında. Dediğim gibi emeği geçen jandarma olsun. İtfaiye olsun. orman olsun, özellikle köy muhtarları hepsi çok büyük destekte bulundu. Herkesin eline koluna sağlık. Şu anda her şey yolunda" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'deki yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü - Son Dakika

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