Balıkesir Edremit'te Berber Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te Berber Cinayeti: 2 Tutuklama

Balıkesir Edremit\'te Berber Cinayeti: 2 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen berber cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edremit'in Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında yaşanan olayda, Sezgin Savaş adlı berberin cansız bedeni bulundu. Cinayetin dalga geçme tartışması sonucunda işlendiği iddia edildi. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve katil zanlıları E.G. ve D.S. yakalanarak tutuklandı.

22.05.2024 18:40
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen berber cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Hamidiye Mahallesi Hayrettin Karabayık Caddesi üzerinde bir sayadan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri olayı polise ihbar etti. Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede ilçede berber olarak çalışan Sezgin Savaş'ın (33) cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Savaş'ın ateşli silah ile ayaklarında vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Edremit istihbarat Büro Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada katil zanlısı E G'yi suç aleti Beretta marka 7,65 mm ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörüne basılı vaziyette 6 adet fişek, 2 adet uyuşturucu aparatı puyp ve bir adet bıçak ile birlikte Akçay Altınkum mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra firari olarak aranan ve cinayet anında yanında bulunan D.S. ise ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye çıkarılan E.G. ve D.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Cinayetin ise dalga geçme tartışması sonrası işlendiği iddia edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Edremit'te Berber Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika

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