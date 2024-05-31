Balıkesir Gömeç'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir Gömeç'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi

Balıkesir Gömeç\'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.Ö. isimli bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

31.05.2024 15:26
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 94 adet sikke ele geçirildi.

Gömeç'te Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından bir adrese yönelik yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda A.Ö. isimli bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gömeç'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika

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