Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 94 adet sikke ele geçirildi.
Gömeç'te Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından bir adrese yönelik yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda A.Ö. isimli bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir Gömeç'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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