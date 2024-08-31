Balıkesir Gönen\'de trafik kazası: Tofaş otomobil takla attı, sürücü yaralandı

3.Sayfa

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan Tofaş marka otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Gönen-Denizkent Yolu, Tahirova mevkiinde, Ü.Z. hakimiyetindeki 54 KH 532 plakalı Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri yönlendirilirken kaza sonucu yaralanan Ü.Z. ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.Z.'nin genel sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR