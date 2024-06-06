Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı ihbar edilen 2 şüpheli yakalandı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, şahısların araçlarıyla uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

06.06.2024 20:03
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbar edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü S.İ. ve T. A. isimli şahısların araç ile Karacabey ilçesinden Gönen ilçesine uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulundukları araç takibe alınarak Gönen Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu. S.İ. isimli şüphelinin üzerinde 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Nöbetçi savcılığın talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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