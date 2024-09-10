Balıkesir'de 19 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 19 Suçlu Yakalandı

Balıkesir\'de 19 Suçlu Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı. Uygulamalar sonucunda 15 şahıs 0-5 yıl, 2 şahıs 5-10 yıl ve 1 şahıs 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 118 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 35 şahıs da yakalandı.

10.09.2024 13:13
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla jandarma tarafından bir hafta boyunca yapılan asayiş uygulamalarında; 0-5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs, 5-10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 10 Yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 13 yıl 6 ay cezası bulunan bir şahıs olmak üzere toplamda 19 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 118 şahıs, ifadeye yönelik aranan 35 şahıs olmak yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 19 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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